Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, к этому вопросу нужно относиться прагматично.

К теме Шольц заявил, что Германия и дальше не будет передавать Украине танки западного образца

Если говорить о передаче этих танков, то следует понимать, что их желательно было бы получить их на батальон или бригаду. Это – не 1 или 2 единицы.

Когда речь идет о передаче этих боевых машин, нужно понимать, что передавать их нужно батальонными или бригадными комплектами. Начиная с 31 единицы танков на батальон. А чтобы масштабно все повлияло на боевые действия, то стоит сразу выходить на сотню и более.

– заметил Катков.

Есть незначительные сдвиги в этом вопросе

Катков объяснил, что танк – не самый распространенный тип боевой техники на Западе. Вся Германия имеет более 200 танков, Франция – около 220, а Великобритания – где-то на уровне 200. Такая картина приблизительно во всех странах Европы.

Впрочем, есть некоторые сдвиги в этом вопросе. Недавно два депутата парламента Финляндии призвали власти страны принять решение о передаче танков Leopard 2 Украине. Они предложили механизм, согласно которому страны Европы, использующие эту боевую машину, совместно поделились бы собственными танками из Украины.

Было бы хорошо, если бы, условно, 5 – 10 стран, имеющих их на вооружении, согласились передать Leopard 2 для ВСУ. Например, все находящиеся на хранении и 10% от строя. Это может прекрасно закрыть потребности ВСУ, о которых объявил Залужный, в 300 танков.

– отметил Катков.

Почему Украина до сих пор не получила танки Leopard 2 от Европы: смотрите видео

Несмотря на это, находящиеся на хранении танки могут быть в плохом состоянии. Это и произошло в случае с Испанией, которая якобы готова была еще раньше передать эти Leopard 2.

Однако говорить о чужом военном имуществе легко. Нужно ждать и надеяться, что Запад начнет поставлять западные танки в Украину.

Передача танков Leopard 2 для Украины: коротко