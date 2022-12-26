Почти половина немцев высказались против передачи Украине танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

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45% немцев не поддерживают передачу Украине танков

Согласно опросу 45% граждан Германии высказались против поставок в Украину боевых танков Leopard 2. 33% – выступили "за". Между тем 22% опрошенных вообще не имеют определенного мнения на этот счет.

Интересно, что в опросе YouGov поставки Leopard 2 одобрили однозначно только избиратели партии Зеленых. В частности, 50% "за" и только 25% "против". В остальных же двух партиях коалиции большинство составляют именно противники.

Опрос показывает, что самый большой раскол наблюдается среди социал-демократов. В частности, 41% "против", 40% - "за". Кстати, членом СДПГ есть и канцлер Олаф Шольц. Из рядов его двух меньших партнеров по коалиции – Зеленых и ВДП раздаются неоднократные призывы все же отправить Leopard 2 в Украину. За это выступает и самая большая оппозиционная фракция ХДС/ХСС.

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Кратко, что нужно знать о поставках Украины Leopard 2: последние новости