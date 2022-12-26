Почти половина немцев высказались против передачи Украине танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.
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45% немцев не поддерживают передачу Украине танков
Согласно опросу 45% граждан Германии высказались против поставок в Украину боевых танков Leopard 2. 33% – выступили "за". Между тем 22% опрошенных вообще не имеют определенного мнения на этот счет.
Интересно, что в опросе YouGov поставки Leopard 2 одобрили однозначно только избиратели партии Зеленых. В частности, 50% "за" и только 25% "против". В остальных же двух партиях коалиции большинство составляют именно противники.
Опрос показывает, что самый большой раскол наблюдается среди социал-демократов. В частности, 41% "против", 40% - "за". Кстати, членом СДПГ есть и канцлер Олаф Шольц. Из рядов его двух меньших партнеров по коалиции – Зеленых и ВДП раздаются неоднократные призывы все же отправить Leopard 2 в Украину. За это выступает и самая большая оппозиционная фракция ХДС/ХСС.
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Кратко, что нужно знать о поставках Украины Leopard 2: последние новости
- Наше государство нуждается в "Леопардах". Эти танки технологически лучше большинства российских машин. Они оборудованы совершенной системой управления огнем и имеют хорошую дальнобойную 122-миллиметровую пушку с хорошими бронебойными снарядами.
- 6 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.
- Уже на следующий день в США заявили, что поддерживают передачу Украине танков Leopard 2. Впрочем, подчеркнули, что это должно происходить по инициативе Германии.
- Позже Дмитрий Кулеба сообщил, что, к сожалению, тема танков поставки до сих пор "табу". Берлин колеблется, передавать ли их Украине. Однако наши дипломаты работают над этим вопросом.
- Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине танки западного образца в одностороннем порядке. Мол, до тех пор пока такую технику не предоставят нашему государству другие партнеры.