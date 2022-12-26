Майже половина німців висловилися проти передання Україні танків Leopard 2. Про це свідчать результати опитування YouGov.

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45 % німців не підтримують передання Україні танків

Згідно з опитуванням 45% громадян Німеччини висловилися проти постачання в Україну бойових танків Leopard 2. Натомість 33 % – виступили "за". Тим часом 22% опитаних взагалі не мають певної думки з цього приводу.

Цікаво, що в опитуванні YouGov постачання Leopard 2 схвалили однозначно лише виборці партії Зелених. Зокрема , 50 % "за" і лише 25 % "проти". Натомість в інших двох партіях коаліції більшість складають саме противники.

Опитування показує, що найбільший розкол спостерігається серед соціал-демократів. Зокрема 41% "проти", 40% – "за". Зауважимо, щодо партії СДПН належить і канцлер Олаф Шольц. До речі, з лав його двох менших партнерів по коаліції – Зелених та ВДП лунають неодноразові заклики все ж таки відправити Leopard 2 в Україну. За це виступає і найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС.

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