Про це в інтерв'ю розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наголосив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.

Важливо У нас є лише одне табу, – Кулеба про постачання озброєння Україні

Водночас Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України та поставляє сучасне озброєння, таке як:

самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000,

реактивні системи залпового вогню,

зенітні установки Gepard та новітні системи ППО Iris-T.

У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики –і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним,

– сказав Шольц.

Днями повідомлялося, що схвалення постачання західних бойових танків в Україну зростає серед громадян Німеччини, однак поки не досягло рівня у половину населення.

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Німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд заявив, що в цьому питанні Німеччина буде чекати першого кроку від іншої західної країни.

"Тобто Німеччина не хоче бути першою, щоб її танки не стали першими із Заходу, які передали до України. Боюся, що це політичне питання для зовнішньої та внутрішньої політики", – заявив Умланд.

Проте експерт переконаний, що в результаті Німеччина таки поставить танки в Україну.