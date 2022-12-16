Мовиться про танки. Все інше Україна вже отримує. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До теми Артилерію ж даєте, – Кулеба поставив Німеччині риторичне питання щодо танків

Стосовно зброї: у нас залишилась одна велика тема, на яку все ще існує табу, це танки,

– розповів Кулеба.

"Табу" знімуть

Однак дипломат не сумнівається, знімуть і це табу. Він наголосив, коли перший західний танк надійде до ЗСУ, тоді модна буде констатувати, що в плані зброї Україна відчинила всі двері, які були для неї замкнуті.

Кулеба навів приклад, що до 24 лютого деякі країни не вірили в перспективу збройного конфлікту між Росією та НАТО. Однак побачили, що Росія запросто може почати "тестувати" країни НАТО, якщо Україна впаде. За словами міністра, це спонукало їх підтримати Україну й почати давати зброю.

Україні потрібні танки Leopard