Мовиться про танки. Все інше Україна вже отримує. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
До теми Артилерію ж даєте, – Кулеба поставив Німеччині риторичне питання щодо танків
Стосовно зброї: у нас залишилась одна велика тема, на яку все ще існує табу, це танки,
– розповів Кулеба.
"Табу" знімуть
Однак дипломат не сумнівається, знімуть і це табу. Він наголосив, коли перший західний танк надійде до ЗСУ, тоді модна буде констатувати, що в плані зброї Україна відчинила всі двері, які були для неї замкнуті.
Кулеба навів приклад, що до 24 лютого деякі країни не вірили в перспективу збройного конфлікту між Росією та НАТО. Однак побачили, що Росія запросто може почати "тестувати" країни НАТО, якщо Україна впаде. За словами міністра, це спонукало їх підтримати Україну й почати давати зброю.
Україні потрібні танки Leopard
- Німеччина допомагає Україні зі зброєю. Однак політологи переконані, що німецький уряд зумисне гальмує процес передачі нашій державі танків Leopard.
- Кулеба зазначав, що Берлін досі вагається, чи передавати Україні танки. Однак дипломати працюють над цим питанням.
- Україна потребує "Леопардів", тому що ці танки є технологічно кращі за більшість російських машин. Вони обладнані досконалою системою управління вогнем і мають гарну далекобійну 122-міліметрову гармату з хорошими бронебійними снарядами.