Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Для эффективного контрнаступления ВСУ нуждаются в оружии.

Важно В качестве примера другим: в парламенте Финляндии призвали передать Украине танки Leopard 2

Украине необходимы танки

Пионтковский отметил, что фраза Олафа Шольца: "Я не могу первым дать танки" – это призыв к Джо Байдену, чтобы американская сторона начала передачу танков. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о том, что необходимо 300 танков.

Он уже держал в голове 200 "Абрамсов", направленных в Польшу. Как будто не в Украину, а в Польшу, откуда быстро можно переправить Украине 200 "Абрамсов" и 100 "Леопардов". Этого, я думаю, будет достаточно для взятия Мелитополя,

– заметил российский публицист.

Пионтковский спрогнозировал, когда Украина получит танки и ATACMS: смотрите видео

Самолеты и ракеты ATACMS

Он продолжил, что Запад не сомневается в победе Украины, однако от него может зависеть срок. Необходимо оружие, и никакой паузы, никакого тупика не будет. Российская армия не может наступать, она уже строит оборонительные сооружения на юге Крыма.

"Они думают только об обороне, так называемых линиях Суровикина. Вопрос прогнозов очень сузился до того вопроса, который украинская сторона ставит Байдену: "Вы даете нам в конце концов самолеты, танки, ATACMS?". Мой прогноз, что в январе Украина это получит ", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

По его словам, возможно, Великобритания опередит США в этом вопросе, потому что Бен Уоллес говорил, что этот вопрос решится скорее в случае продолжения варварских бомбардировок. Возможно, Финляндия, помнящая 1939 год, станет примером для всех.

Путин просто кричит Западу: "Давайте Украине быстрее ATACMS, танки и т.д. Вяжите меня быстрее, люди добрые, я сошел с ума",

– подчеркнул Пионтковский.

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