Об этом 24 каналусказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что если исходить из того, что раньше Запад вообще ничего не планировал передавать, кроме партизанского оружия, можно сказать, что у нас большое продвижение в поставках оружия.

К теме Когда будет закрытие украинского неба: Подоляк рассказал детали о получении ПВО

По его словам, еще, наверное, ни одной армии в мире "с нуля" не передавали такое количество оружия по таким направлениям. "Ни старое оружие, ни новое, ни такое количество, как Украине сейчас предоставляют" – сказал эксперт.

Мы в этом смысле уникальная армия и у нас уникальные отношения с партнерами. А если исходить из наших "хотелок", то они не выполнены и на 30%,

– считает Свитан.

По его мнению, то оружие, которое нам нужно, могли бы увеличить втрое – и по количеству, и по номенклатуре, в частности это касается и дальнобойных ракет и авиации.

Военный эксперт убежден, что, как минимум, несколько эскадрильи самолетов мы могли бы легко взять на вооружение. "А также дальнобойные ракеты – мы могли бы легко работать и ATACMS, у нас есть базы и пусковые установки. Но нам пока это оружие не дают", – ответил Свитан.

Он отмечает, что в украинцев есть целый спектр ощущений – от "большого спасибо" до "дайте нам то, что мы просим".

Смотрите полное интервью с Романом Свитаном: видео 24 канала



К слову, глава разведки Кирилл Буданов констатировал, что ВСУ нужно для победы больше оружия от партнеров. Собственно, по его словам, понятно, что заботиться о прекращении поставок вооружения украинцам не стоит.

"С нашими западными партнерами идет плодотворное сотрудничество, мы много говорим о конкретных номенклатурах и наименованиях вооружения, которое нам нужно. Все это находится в стадии решения", – сказал Буданов.

Кроме того, он подчеркнул, что западному миру следовало бы усилить поставки вооружения, которые помогут ускорить поражение России. Этого больше всего ожидает Украина.

США планируют передать ВСУ HIMARS, NASAMS и Patriot