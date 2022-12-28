Соответствующий призыв озвучили депутаты парламента – Андерс Адлеркройц от "Шведской народной партии Финляндии" и Атте Харьянне от "Зеленых". Они также объяснили, о каком количестве танков говорится.

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Что известно о призыве Финляндии

Депутаты парламента Финляндии отметили, что несмотря на помощь, часть вооружения мир так и не предоставил Украине. В списке и танки, которые могут значительно усилить боевую способность украинцев на поле боя.

Там также отметили, что стоило бы предоставить украинцам большое количество одинаковых танков и быстро научить наших военных использовать технику на поле боя.

Танк Leopard 2, немецкого производства, является идеальным для этой цели. С конца 1970-х годов были созданы тысячи его модификаций в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше, Финляндии и тому подобное,

– говорится в сообщении.

Депутаты также объяснили, что это один из самых распространенных западных танков, превосходящий советские по эффективности. Кроме того, политики отметили, что:

в Финляндии ориентировочно 200 Leopard 2;

географические ограничения не позволят передать Украине множество танков.

"Сигналом к готовности передать даже небольшое количество танков мы могли бы нарушить дискуссию об их более широких поставках в Европе… Начав эту дискуссию, мы бы смогли заложить почву для большей и более эффективной поддержки (Украины – 24 канал)", – заявили в обращении Адлеркройц и Харьянне.

Кроме того, они отметили, что предоставление танков ВСУ не должно идти в ущерб безопасности Финляндии.

В то же время они предостерегли, что следует быть осторожными, чтобы не анализировать поддержку Украины на основе российского нарратива. Вместо этого следует принимать решения, исходя из того, как лучше защитить интересы и ценности Финляндии.

Что этому предшествовало