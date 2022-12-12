Ранее немцы говорили, что не желают первыми передавать современные танки. Теперь американцы разрешили им это сделать, заявив, что не будут возражать, если сперва это будут не M1 Abrams, а Leopard 2. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Харук.

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В чем преимущества Leopard 2

По словам Харука, танк Leopard 2 технологически выше большинства российских машин. Он оборудован совершенной системой управления огнем и имеет хорошую дальнобойную 122-миллиметровую пушку с хорошими бронебойными снарядами. Кроме того, Leopard 2 значительно безопаснее.

"Все танки советского происхождения – Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, которые используются и нашими Вооруженными Силами, имеют существенный недостаток: механизм зарядки расположен буквально в боевом отделении. Эти метания башен, которые мы наблюдаем на фото и видео, это следствие такого расположения", – объясняет военный эксперт.

По его словам, в Leopard 2 снаряды расположены в корневой нише башни, над ней есть специальные так называемые вышибные панели – когда происходит детонация боеприпаса, взрывная волна идет вверх.

Экипаж, конечно, испытывает дискомфорт, но это не смертельно. Соответственно даже с точки зрения выживания на поле боя этот танк лучше техники советской школы,

– уверяет Андрей Харук.

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Другое дело, продолжает Харук, что использование его в гомеопатических дозах (1 или 10) мало что изменит. Гораздо логичнее было укомплектовать бригаду, убежден военный эксперт, если дадут несколько десятков, потому что дальше возникает вопрос материально-технического обеспечения и обслуживания. Известно, что Германия уже предоставляет нам бронированные ремонтно-эвакуационные машины, способные работать с танками и осуществлять полевой ремонт. Определенная база уже создается, говорит Харук, и это очень хорошо продумано.

"Когда нам поступят эти танки, я не говорю "если", эта база уже будет. И, надеюсь, наши танкисты будут готовы к эффективному использованию этой техники", – подытожил военный эксперт Андрей Харук.

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