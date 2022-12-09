Все цивилизованные мировые государства помогают украинской армии сражаться с оккупантами. В частности, Берлин готов предоставить Киеву оружие, устанавливающее новые технологические стандарты своей уникальностью и имеющее открытую архитектуру.

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Особенности ПВО Skynex

По имеющейся информации, эти установки модульны, поэтому к блоку управления можно подключать только те системы, которые касаются выполнения конкретного задания. Также следует отметить, что системы Skynex способны уничтожать рои беспилотников, самолетов, крылатых ракет и других воздушных целей.

Skynex является системами ПВО ближнего действия, как, скажем, зенитные самоходные установки Gepard. Однако Gepard были разработаны еще во времена холодной войны, а Skynex – это новейшие разработки, которых еще даже нет в наличии в необходимом количестве.

Среди важных характеристик Skynex следует упомянуть следующее:

система управления и контроля – Oerlikon Skymaster;

к комплексу можно подключить другое оборудование и систему вооружения; к примеру, радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную пушку Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM;

дальность стрельбы – 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту;

имеющийся радар слежения X-Band, обеспечивающий функцию автономного поиска сектора, – это делает наводку простым и быстрым;

отслеживание и поражение целей – автоматическое благодаря встроенному процессору управления огнем;

системой можно дистанционно управлять из другого места.

Обратите внимание! Основное преимущество таких ПВО Skynex – это отображение общей комплексной воздушной картины на основе данных из всех доступных источников. Кроме того, эти установки эффективно оценивают угрозы в реальном времени и их алгоритм предназначен для координации различных систем оружия и управления огнем в гибкой системной архитектуре.

Сколько установок получит Украина

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, для Украины изготовят целых две системы Skynex. Однако следует заметить, что сама компания-производитель информацию о контракте подтверждает, но не называет получателя.

Поэтому приходится доверять немецким СМИ, которые пишут именно о нашей стране. Ожидается, что мы получим эти ПВО Skynex в самом начале 2024 года.

Заметим! Эксперты оценивают контракт в 182 миллиона евро. Еще около 12 миллионов будут стоить грузовики для Skynex. Важно, что все расходы возьмет Берлин.

Напомним, Великобритания также пообещала предоставить Украине новейшие системы противовоздушной обороны. В этом заверил Владимира Зеленского премьер страны Риши Сунак во время телефонного разговора.