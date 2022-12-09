Журналисты ознакомились с документом о помощи. Отмечают, что его могут объявить уже в пятницу, то есть сегодня, 9 декабря.

Кстати Больше, чем просил Байден: в США поддержали оборонный бюджет с мощной помощью Украине

Какое именно оборудование могут предоставить

Пока неизвестно, какое именно оборудование для борьбы с беспилотниками и ПВО хотят предоставить США. Предполагают, что Пентагон также отправит:

ракеты для пусковых установок HIMARS, изготовленные компанией Lockheed Martin Corp,

155-мм боеприпасы,

военные машины Humvee,

генераторы.

Представитель Совета национальной безопасности не комментировал пакет помощи. Однако журналисты отмечают, что содержание и размер пособия могут меняться, пока их не подпишет президент.

Добавили, что эти 275 миллионов долларов покроют Управление президентского сокращения средств (PDA), позволяющее США быстро передавать оружие без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Военная помощь США в 2023 году

Накануне Штаты одобрили оборонный бюджет. В нем предусмотрели выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине.

Более того, эта сумма на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале года.