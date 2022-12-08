"За" документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов "за" оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения законопроекта и отправки его в Сенат.

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Законопроект отправили в Сенат

Компромиссный вариант NDAA – обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона – стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.

Какая сумма предусмотрена для Украины

Это рекордный в истории США оборонный бюджет и предусматривает выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине.

Это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Джо Байдена в начале этого года.

NDAA содержит и другие политические положения, в том числе повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Теперь документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.