"За" документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів "за" виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення законопроєкту й відправлення його в Сенат.

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Законопроєкт відправили в Сенат

Компромісний варіант NDAA – обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, – став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.

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Це рекордний в історії США оборонний бюджет і він передбачає виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Джо Байдена на початку цього року.

NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%, посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.

Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.