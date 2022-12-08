Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. К слову, в Пентагоне заявляли, что США не собираются препятствовать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения.

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США работают над предоставлением Украине систем ПВО

Мы находимся в тесном – тесном контакте с украинцами относительно их потребностей в безопасности, как вы много раз слышали, как мы говорили с этой трибуны, и работаем над тем, чтобы предоставить Украине системы ПВО, чтобы помочь им защитить свою страну,

– отметила Жан-Пьер.

По поводу систем Patriot представитель Белого дома заявила, что США оставляют заявления по этому поводу властям Германии и Польше.

"Это для них, их собственных правительств. В целом мы приветствуем усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО", – добавила Жан-Пьер.

США могут передать Украине Patriot

Ранее стало известно, что США могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Высокопоставленный представитель Минобороны США заявлял, что противовоздушная оборона является приоритетом:

"Patriot – это одно из средств противовоздушной обороны, которое рассматривается", – говорил чиновник.

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