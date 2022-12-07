Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Отметим, что 5 декабря он общался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. В этот день Россия выпустила по Украине более 70-ти ракет.
Интересно Война России с Украиной – не следствие, а причина расширения НАТО, – глава Пентагона
США не препятствуют Украине производить средства дальнего поражения
Остин отметил, что Украина может производить собственные средства поражения, которые потенциально способны бить по территории России.
Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал,
– заявил министр обороны США.
Комментарий главы Пентагона появился после того, как один из чиновников Госдепа США предположил, что за недавними ударами беспилотников по двум российским базам стоят украинцы.
Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "никто не взял на себя ответственность" за удары беспилотников по российским аэродромам.
"Украинский народ невероятно инновационный – он делает свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны", – намекнула Нуланд.
В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "не поощряли и не разрешали украинцам наносить удары внутри России". Он знает об атаках беспилотниками по территории страны-агрессорки, но не располагает дополнительной информацией.
Кратко о взрывах на российских аэродромах
- В Саратовской области 5 декабря прогремели взрывы на аэродроме Энгельс. Россияне убеждены, что туда прилетел беспилотник и повредил 2 бомбардировщика Ту-95. Оккупанты традиционно обвинили в атаке ВСУ.
- Позже "хлопок" случился на аэродроме в Курской области. Во взрывах также начали винить украинские беспилотники.
- Однако в Воздушных силах ВСУ заявили, что Украина "еще ничего не начинала", а глава Минобороны Алексей Резников объяснил, почему к россиянам так часто приходит "Бавовнятко" – они сами виноваты, что курят в запрещенных местах.