Эксперты отмечают, что после победы в войне против России в НАТО не будет отговорок не принимать Украину в Альянс. Также во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Сими-Велли в Калифорнии Ллойд Остин сказал, что причиной расширения НАТО является как раз полномасштабное вторжение.

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НАТО усиливает свои позиции на восточном фланге "благодаря" России

Кремлевская пропаганда не устает повторять, что Запад хотел напасть на Россию, поэтому Путину пришлось принять решение об "обороне" своих территорий. В мире понимают маразматичность таких заявлений и четко констатируют, как все на самом деле.

Россию не провоцировали. России не угрожали. На Россию не нападали. В то же время российский президент избрал войну. Собственно, эта война не является следствием расширения НАТО – она является причиной расширения альянса.

– подметил глава министерства обороны США.

Также Ллойд Остин отметил, что из-за "тоски Кремля по исчезнувшей российской империи" и желанию ее восстановить Европа столкнулась с наибольшим кризисом кризиса со времен окончания Второй мировой войны.

Обратите внимание! По словам главы Пентагона, понятно, что НАТО усиливает свой "восточный фланг", а США увеличили общее количество военнослужащих, которые дислоцируются в Европе на постоянной основе. Раньше – это было 80 тысяч воинов, а сейчас – более 100 тысяч.

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Как Пентагон продолжает помогать Украине

Во время этого выступления на форуме безопасности Остин подчеркнул, что Вашингтон не будет втягиваться в войну против России, но поддержка Украины будет нерушимой.

Напомним, недавно Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины. Там также отметили, что работу будут выполнять в штате Массачусетс. Ориентировочная дата завершения – 28 ноября 2025 года.