Ллойд Остин призвал утвердить финансирование без задержки. Тогда Пентагон сможет продолжать сдерживающую политику.

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Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во время Форума национальной обороны имени Рональда Рейгана. Сообщается, что вместо бюджета конгрессмены могут принять "резолюцию о продолжении финансирования. Может говорится сразу о годе, а не месяцах.

Предупреждают, что это заморозит расходы Пентагона на текущее время. Разработка перспективных военных технологий существенно снизится.

В Пентагоне бьют тревогу, что последствия таких решений будут "ужасными". В частности, это повлияет на помощь Украине, которую оказывают Штаты.

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