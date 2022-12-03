Во время звонка Залужный поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. Он заверил генерала, что, вопреки сложным условиям, Украина продолжает борьбу на пути к Победе.
Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и Президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии, – сообщил Залужный.
Во время телефонного разговора также затронули следующие темы:
оценка ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России;
детализация украинских запросов в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны;
заверение, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, Украина продолжает борьбу к Победе.