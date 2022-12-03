Залужный поговорил с Милли

Во время звонка Залужный поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. Он заверил генерала, что, вопреки сложным условиям, Украина продолжает борьбу на пути к Победе.

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Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и Президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии,

– сообщил Залужный.

Во время телефонного разговора также затронули следующие темы:

оценка ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России;

детализация украинских запросов в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны;

заверение, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, Украина продолжает борьбу к Победе.

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