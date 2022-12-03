Залужний поговорив з Міллі

Під час дзвінка Залужний поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, які несуть масовані ракетні удари Росії. Він запевнив генерала, що всупереч складним умовам Україна продовжує боротьбу на шляху до Перемоги.

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Провів телефонну розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії,

– повідомив Залужний.

Під час телефонної розмови також торкнулися наступних тем:

оцінка ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії;

деталізація українських запитів в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони;

запевнення, що попри складні умови ведення бойових дій, Україна продовжує боротьбу до Перемоги.

Прогнози масованих ракетних обстрілів