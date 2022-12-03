24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапилось на фронті та в тилу протягом 3 грудня – читайте далі.

До теми Обшуки храмів УПЦ МП та 90 тисяч ліквідованих окупантів: хронологія 282 дня війни

02:34 Відомий Каньє Вест заявив, що є фанатом Путіна та Гітлера. Українське У Міноборони потролили заяви американського репера і сказали, що Кремлю буде складно визначитися, є Каньє Вест "русофобом" чи "русофілом".

01:00 РосЗМІ, що називають себе опозиційними, опублікували плани росіян на наступ з Білорусі. Мовиться нібито про 2 напрямки – спершу окупанти хочуть захопити Луцьк та Львів, щоб перекрити шляхи постачання зброї для України, а потім почати наступ на Київ, аби примусити українську владу до капітуляції.