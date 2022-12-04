Ллойд Остін закликав затвердити фінансування без затримки. Тоді Пентагон зможе продовжувати політику стримування.

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Відповідну заяву глава Пентагона зробив під час Форуму національної оборони імені Рональда Рейгана. Повідомляється, що замість бюджету конгресмени можуть ухвалити "резолюцію про продовження фінансування. Може мовитися відразу про рік, а не місяці.

Попереджують, що це заморозить витрати Пентагона на поточний час. Розробка перспективних військових технологій суттєво зменшиться.

У Пентагоні б'ють на сполох, що наслідки таких рішень будуть "жахливими". Зокрема, це вплине на допомогу Україні, яку надають Штати.

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