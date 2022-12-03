Брифінг відбудеться на тлі того, що президент США Джо Байден просить про допомогу для України у розмірі 37 мільярдів доларів. Деталей наразі не розкривають.

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Окрім того, ЗМІ не прогнозують, чи вдасться співрозмовникам домовитися. Водночас у будь-якому випадку США продовжать надавати Україні усю необхідну допомогу та підтримку.

Байден ініціює колосальну допомогу для України

Вікторія Нуланд – заступниця держсекретаря США – під час Київського Безпекового Форуму повідомила, що Байден просить виділити для України колосальну допомогу. Цього разу мовиться про 37 мільярдів доларів.

Буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у 37 млрд доларів, щоб Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена та демократична країна, а Путін зазнав стратегічної поразки,

– заявила Нуланд.

Вона наголосила, що це – необхідно, аби світ не став набагато небезпечнішим. Україна має здобути перемогу й розквітнути у своєму майбутньому.