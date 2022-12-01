Про це під час Київського Безпекового Форуму заявила заступницю держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, Байден звернувся до Конгресу із запитом схвалити додаткову допомогу Україні в розмірі 37 мільярдів доларів.

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США готові допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Вона зазначила, що мета фінансової допомоги полягає не тільки в тому, щоб допомогти Україні пережити ці випробування, але й змусити Кремль впасти.

Буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у 37 млрд доларів, щоб Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена та демократична країна, а Путін зазнав стратегічної поразки,

– заявила Нуланд.

Вікторія Нуланд наголосила, що спроби Путіна вчинити завоювання, воєнні злочини та ядерний шантаж, а також спроби зробити голод зброєю чи заморозити українців з приходом зими повинні бути відбиті та переможені.

"Якщо цього не станеться, світ стане набагато небезпечнішим", – зазначила Нуланд. Вона додала, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки потрібно.

Скільки США планують виділити на оборонну підтримку України

Після масштабної ракетної атаки 15 листопада Білий дім попросив у Конгресу про нову допомогу для України. Йдеться про 37,7 мільярда доларів, про які згадала Нуланд.

Передбачається, що з цієї суми 21,7 мільярда доларів будуть спрямовані на оборонну підтримку та ще 14,5 – на підтримку бюджету України.

Також понад 600 мільйонів хочуть спрямувати на підтримку ядерної безпеки України та нафтового резерву. Ще 900 мільйонів – на допомогу українців у сфері охорони здоров'я.

Важливо зазначити, що серед лідерів Заходу дедалі частіше лунають заяви про те, що війну потрібно не просто зупинити, а змусити Росію програти. На цьому неодноразово наголошував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що заклики до припинення вогню в Україні – безвідповідальні. За його словами, перемир'я б позбавило можливості притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини.

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