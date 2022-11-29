Президент Німеччини в інтерв'ю підкреслив, що заклики до припинення вогню в Україні – безвідповідальні. Такі заяви аж ніяк не сприяють справедливому переговорному процесу. Ба більше, вони ще й виправдають ворога.

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Перемир'я знівелює злочини Росії

Політик підкреслив, що такий перебіг подій негативно вплинув би на ситуацію. За його словами, це б позбавило можливості притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини. Мовиться про порушення міжнародного права, яке щоденно фіксують в Україні.

Водночас деякі офіційні особи з Заходу все ще вважають, що можна просто припинити вогонь. Мовляв, це єдиний спосіб припинити бойові дії на території України. Але відповідну риторику Штайнмаєр назвав "безрозсудною".

Бо встановлення припинення вогню в цей момент часу, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася,

– підкреслив він.

Негайне перемир'я не прожене росіян

Штайнмаєр зауважив, що якщо негайно ж оголосити про перемир'я, то Україна від цього не виграє. Адже цей процес не передбачить, що російські військові негайно ж покинуть частину нашої держави. І це, підкреслив президент ФРН, – пряме порушення міжнародного права.

Це не може бути метою припинення вогню. Тому, на жаль, я не можу сказати, що бачу якийсь вихід на цей момент,

– зазначив Штайнмаєр.

За словами політика, німецька політика зазнала серйозного "переосмислення" від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це спостерігають також в Україні, адже останнім часом риторика як самого Штайнмаєра, так і Шольца уже не мають відтінків загравання з Путіним. Навпаки, його закликають припинити обстріли нашої держави, а також відвести війська. Лиш за таких умов можна буде міркувати про подальші переговори.

Також Штайнмаєр в інтерв'ю зауважив, що і уряд Німеччини, і її народ чітко розуміють наслідки війни в Україні. І що той факт, що її Росія розв'язала, означає, що безпека в Європі не може бути гарантованою.

Підтримка Німеччини є, але її недостатньо

Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Німеччина надала Україні чимало допомоги. Вона порівняна з тою, яку ми отримали від Великої Британії. Водночас країна має певні проблеми з риторикою та позицією.

Зауважимо, що напередодні у Німеччині заговорили про згоду на розширення ЄС. Але це можливо лише після проведення інституційної реформи. Таким чином вдасться не ставити під загрозу дієздатність союзу.

Ба більше, заступник міністра оборони Польщі заявив, що українські військові можуть швидко опанувати системи ППО Patriot. За словами Войцеха Скуркевича, установки вже на території країни. І залишається останнє слово за Німеччиною, щоб їх перекинули на територію нашої країни.

Тим часом у Берліні натякнули, що не мають бажання передавати Україні системи Patriot. Їх, по правді, мала отримати Польща після падіння ракет у Пшеводові. Але в країні запропонували спрямувати їх саме Україні, щоб захистити небо як над нашою країною, так і над Польщею.

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