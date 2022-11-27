Однак Папа Римський поскаржився, що досі не отримав конкретної відповіді на цю пропозицію. Про це заявив глава зовнішньополітичного відділу Католицької церкви архієпископ Пол Річард Галлахер.

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Він зазначив, що Святий престол і особисто Папа Римський завжди були відкриті для проведення переговорів з початку конфлікту, але "досі не надійшло жодної конкретної відповіді". Галлахер при цьому пояснив, що пропозиція залишається чинною.

І якби було доречно і необхідно запропонувати та надати це місце, Святий Отець поставився дуже позитивно, якби запит виходив від обох сторін із добрими намірами і в дусі пошуку миру та діалогу,

– додав керівник дипломатичної служби Ватикану.

На жаль, і Святий престол, і особисто Папа Римський скомпроментували себе під час війни, яку Росія розв'язала проти України. Ватикан з 24 лютого відзначився одразу низкою обурливих заяв.

Як осоромився Ватикан, говорячи про війну в Україні

Перед Великоднем у Римі відбулася традиційна хресна хода під головуванням Папи Франциска. Разом хрест несли українка та росіянка, які тривалий час живуть в Італії. На думку Ватикану, це символізує примирення народів. Це рішення викликало бурхливу реакцію в українському суспільстві. Глава Української греко-католицької церкви отець Святослав сказав, що Україна розуміє саму ідею і можливість примирення між росіянами та українцями. Однак зараз, під час активної війни Росії проти України, це неможливо, бо "щоб миритися, треба бути принаймні живими".

Ще у липні Папа Римський Франциск заявив про намір відвідати Москву та Київ. Втім у квітні – у розпал військової агресії Росії – він засудив військову допомогу Заходу Україні.

Згодом Папа Римський у своїй промові заявив, що російська журналістка і пропагандистка Дар'я Дугіна нібито є "невинною жертвою" війни. Однак він "забув" згадати про українських дітей, яких вбили, покалічили та зґвалтували російські військові.

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