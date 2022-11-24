Про це Франциск заявив під час аудієнції на площі Святого Петра. Він порівняв війну з Голодомором 1930-х років, який назвав "жахливим геноцидом".
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Папа Римський порівняв агресію Росії проти України з Голодомором
Цієї суботи (26 листопада – 24 канал) відзначається річниця жахливого геноциду, Голодомору, винищення людей голодом 1932-1933 років, який був штучно викликаний Сталіним. Давайте помолимося за жертв цього геноциду і помолимося за всіх українців, дітей, жінок, старих, які сьогодні страждають як мученики від агресії,
– сказав Папа Римський.
Скандальні заяви Папи Римського
- Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян. Він назвав загарбників "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.
- Також Папа Римський закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до переговорів.
- Понтифік називав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну "невинною жертвою".
- А навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Тим часом Кіріл благословляв вбивства українців.
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