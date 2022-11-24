Про це Франциск заявив під час аудієнції на площі Святого Петра. Він порівняв війну з Голодомором 1930-х років, який назвав "жахливим геноцидом".

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Папа Римський порівняв агресію Росії проти України з Голодомором

Цієї суботи (26 листопада – 24 канал) відзначається річниця жахливого геноциду, Голодомору, винищення людей голодом 1932-1933 років, який був штучно викликаний Сталіним. Давайте помолимося за жертв цього геноциду і помолимося за всіх українців, дітей, жінок, старих, які сьогодні страждають як мученики від агресії,

– сказав Папа Римський.

Зверніть увагу! Щороку в четверту суботу листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодомору. В Україні Голодомор офіційно визнано геноцидом українського народу. За різними оцінками, від Голодомору померло від 4,5 до 10 мільйонів українців.

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