Про це 24 каналу розказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що британці, яких ми справедливо вважаємо великими друзями України, з самого початку повномасштабної війни мали дуже чітку позицію.
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Проблема у словах, а не в діях
За словами Клочка, Борис Джонсон, який на той момент був прем'єр-міністром Великої Британії, не озвучував таких реплік як: "Ми подумаємо", "Ми вирішимо", "Ми не хочемо ескалації" і так далі.
Натомість Німеччина, хоч у загальному обсязі військової та фінансової допомоги не дуже відстала від Британії, мала досить дивну риторику. Лідери Німеччини постійно говорили про ескалацію, сумніви, затримки з передачею важкого озброєння тощо.
Унаслідок цього і сформувалася негативна суспільна думка щодо влади Німеччини в Україні, більше причин немає. Німці просто неправильно себе позиціювали, хоча німецьке суспільство в переважній більшості дуже позитивно ставиться до українців, але, звичайно, там є і проросійськи налаштовані люди.
Вони підтримують і готові робити це надалі. З цим проблеми немає, єдине, що влада зайняла не дуже правильну позицію на зовнішній арені,
– підсумував Клочок.
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Шольц шокував неочікуваною заявою
- Слід визнати, що останнім часом риторика Німеччини щодо України та російсько-української війни суттєво змінилася. Наприклад, після візиту до України кардинально змінив свою думку президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, який визнав свої помилки, назвав Путіна агресором та завірив у підтримці України.
- Днями ж чергову сенсаційну заяву зробив канцлер Олаф Шольц. Він сказав, що Росія не тільки не повинна перемогти у війні, а й точно не переможе.
- Він додав, що Німеччина надає Україні фінансову, гуманітарну, збройну та інші види підтримки, і це зокрема має допомогти ЗСУ вигнати окупантів з українських земель.