Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, что британцы, которых мы справедливо считаем большими друзьями Украины, с самого начала полномасштабной войны имели очень четкую позицию.

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Проблема в словах, а не в действиях

По словам Клочка, Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, не озвучивал таких реплик как: "Мы подумаем", "Мы решим", "Мы не хотим эскалации" и так далее.

Германия же, хоть в общем объеме военной и финансовой помощи не очень отстала от Британии, имела довольно странную риторику. Лидеры Германии постоянно говорили об эскалации, сомнениях, задержках с передачей тяжелого вооружения и тому подобное.

Вследствие этого в Украине и сформировалось негативное общественное мнение по поводу власти Германии, больше причин нет. Немцы просто неправильно себя позиционировали, хотя немецкое общество в подавляющем большинстве очень положительно относится к украинцам, но, конечно, там есть и пророссийски настроенные люди.

Они поддерживают и готовы делать это дальше. С этим проблемы нет, единственное, что власти заняли не очень правильную позицию на внешней арене,

– подытожил Клочок.

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