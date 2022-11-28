Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, что британцы, которых мы справедливо считаем большими друзьями Украины, с самого начала полномасштабной войны имели очень четкую позицию.
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Проблема в словах, а не в действиях
По словам Клочка, Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром Великобритании, не озвучивал таких реплик как: "Мы подумаем", "Мы решим", "Мы не хотим эскалации" и так далее.
Германия же, хоть в общем объеме военной и финансовой помощи не очень отстала от Британии, имела довольно странную риторику. Лидеры Германии постоянно говорили об эскалации, сомнениях, задержках с передачей тяжелого вооружения и тому подобное.
Вследствие этого в Украине и сформировалось негативное общественное мнение по поводу власти Германии, больше причин нет. Немцы просто неправильно себя позиционировали, хотя немецкое общество в подавляющем большинстве очень положительно относится к украинцам, но, конечно, там есть и пророссийски настроенные люди.
Они поддерживают и готовы делать это дальше. С этим проблемы нет, единственное, что власти заняли не очень правильную позицию на внешней арене,
– подытожил Клочок.
Полный стрим с Валерием Клочком: смотрите видео
Шольц шокировал неожиданным заявлением
- Следует признать, что в последнее время риторика Германии по отношению к Украине и российско-украинской войне существенно изменилась. К примеру, после визита в Украину кардинально изменил свое мнение президент Франк-Вальтер Штайнмайер, который признал свои ошибки, назвал Путина агрессором и заверил в поддержке Украины.
- На днях же очередное сенсационное заявление сделал канцлер Олаф Шольц. Он сказал, что Россия не только не должна победить в войне, но и точно не победит.
- Он добавил, что Германия предоставляет Украине финансовую, гуманитарную, вооруженную и другие виды поддержки, и это, в частности, должно помочь ВСУ выгнать оккупантов с украинских земель.