Росіяни й не кажуть про переговори. Саме слово "переговори" вони використовують лише як елемент інформаційної кампанії. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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Загарбники хочуть показати цивілізованому світу, начебто вони вміють не тільки вбивати, а й розмовляти – нібито хочуть переговорів. Однак Подоляк переконаний, це тільки елемент пропаганди, не більше.
Мета ракетного терору – не переговори
За совами Подоляка, росіяни закидають країну ракетами не для того, щоб дотиснути до переговорів. Це про інші технології. По-перше, це ненависть до України як явища.
Інша мета окупантів – спровокувати втечу з України якомога більшої кількості людей, щоб вони підтиснули європейські країни. Росіяни сподіваються, що тоді Європа схилятиме Україну до компромісів та капітуляції.
Саме тому, підсумував радник, про переговори не може й бути мови.
Попередня ракетна атака Росії
- Російські окупанти 23 листопада атакували Україну близько 70 ракетами та дронами. Лише українську столицю ворог атакував 31 ракетою. Ворог знеструмив АЕС, ТЕС та ГЕС. На жаль, були загиблі та постраждалі.
- Внаслідок удару без світла залишилась значна частина України. Застосували екстрені відключення світла.
- Зазначали, що ракетними ударами Росія начебто намагається змусити Україну до переговорів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зауважував, що Росія зусібіч намагається вийти з нами на переговори, щоб взяти паузу, аби зібратися знову. Він наголосив, ми не маємо йти на це, аж поки не звільнимо всю нашу землю.
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