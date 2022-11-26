Росіяни й не кажуть про переговори. Саме слово "переговори" вони використовують лише як елемент інформаційної кампанії. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Загарбники хочуть показати цивілізованому світу, начебто вони вміють не тільки вбивати, а й розмовляти – нібито хочуть переговорів. Однак Подоляк переконаний, це тільки елемент пропаганди, не більше.

Мета ракетного терору – не переговори

За совами Подоляка, росіяни закидають країну ракетами не для того, щоб дотиснути до переговорів. Це про інші технології. По-перше, це ненависть до України як явища.

Інша мета окупантів – спровокувати втечу з України якомога більшої кількості людей, щоб вони підтиснули європейські країни. Росіяни сподіваються, що тоді Європа схилятиме Україну до компромісів та капітуляції.

Саме тому, підсумував радник, про переговори не може й бути мови.

Попередня ракетна атака Росії

Російські окупанти 23 листопада атакували Україну близько 70 ракетами та дронами. Лише українську столицю ворог атакував 31 ракетою. Ворог знеструмив АЕС, ТЕС та ГЕС. На жаль, були загиблі та постраждалі.

Внаслідок удару без світла залишилась значна частина України. Застосували екстрені відключення світла.

Зазначали, що ракетними ударами Росія начебто намагається змусити Україну до переговорів.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважував, що Росія зусібіч намагається вийти з нами на переговори, щоб взяти паузу, аби зібратися знову. Він наголосив, ми не маємо йти на це, аж поки не звільнимо всю нашу землю.

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