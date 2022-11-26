Россияне и не говорят о переговорах. Само слово "переговоры" они используют только как элемент информационной кампании. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Захватчики хотят показать цивилизованному миру, будто они умеют не только убивать, но и разговаривать – якобы хотят переговоров. Однако Подоляк убежден, что это лишь элемент пропаганды, не более.

Цель ракетного террора – не переговоры

По совам Подоляка, россияне забрасывают страну ракетами не для того, чтобы дожать до переговоров. Это о других технологиях. Во-первых, это ненависть к Украине как явлению.

Другая цель оккупантов – спровоцировать бегство из Украины как можно большего количества людей, чтобы они поджали европейские страны. Россияне надеются, что тогда Европа будет склонять Украину к компромиссам и капитуляции.

Именно поэтому, подытожил советник, о переговорах не может быть и речи.

Предыдущая ракетная атака России

Российские оккупанты 23 ноября атаковали Украину около 70 ракетами и дронами. Только украинскую столицу враг атаковал 31 ракетой. Враг обесточил АЭС, ТЭС и ГЭС. К сожалению, были погибшие и пострадавшие.

В результате удара без света осталась значительная часть Украины. Применили экстренные отключения света.

Отмечали, что ракетными ударами Россия якобы пытается принудить Украину к переговорам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова. Он подчеркнул, мы не должны идти на это, пока не освободим всю нашу землю.

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