Німеччина буде згодна на прийняття до Європейського союзу нових членів лише за умови проведення інституційної реформи ЄС, щоб не ставити під загрозу дієздатність союзу.

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Німеччина погодиться на розширення ЄС тільки у разі його реформи

Заклик до реформування ЄС поки що зустрічає опір – особливо з боку східних та скандинавських країн-членів, але Берлін впевнений, що консенсус щодо реформування ЄС може бути досягнутий.

Кукіс зазначив, що успіх реформи ЄС буде залежати від того, "наскільки наполегливо ми будемо вести переговори" і "наскільки чітко ми повідомимо, що ми дозволимо розширення лише за умови проведення інституційних реформ".

Як німецький уряд, ми маємо дуже чітку позицію з цього приводу, і відповідь полягає в тому, що нам потрібна інституційна реформа. Принаймні, одночасно з розширенням,

– сказав він.

Прагнення Німеччини підтримують й інші країни

Уряд Німеччини наголосив на важливості реформування ЄС з моменту свого приходу до влади минулого року. Коаліційна угода навіть зобов'язує уряд наполягати на розвитку ЄС як європейської федерації.

Шольц наполягає на необхідності переходу від ухвалення рішень одноголосно до достатності підтримки більшістю у сферах зовнішньої та податкової політики.

Хоча Шольц сказав під час свого виступу в Карловому університеті в Празі, що договори "не висічені в камені", він особливо підкреслив необхідність переходу від одностайності до голосування більшістю голосів у сфері зовнішньої або податкової політики – те, що вже може бути зроблено в рамках існуючого договору.

До слова. Німеччина не самотня у своєму прагненні реформувати ЄС, оскільки інші великі країни-члени, такі як Франція та Іспанія, також зацікавлені у реформуванні блоку.

Зазначимо, що проти цього кроку виступають 13 східноєвропейських та скандинавських країн-членів ЄС.

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