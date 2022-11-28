Міністри закордонних справ Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України.

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Глави МЗС країн Північної Балтії прибули до Києва

Фото на фоні потяга "Укрзалізниці" опублікували міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс.

Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе,

– написав Едгарс Рінкевичс.

Зазначимо, що деталей спільного візиту поки не повідомляють.