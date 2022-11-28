Министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции прибыли в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

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Главы МИД стран Северной Балтии прибыли в Киев

Фото на фоне поезда "Укрзализныци" опубликовали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис.

Мы, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции сегодня в Киеве, чтобы засвидетельствовать полную солидарность с Украиной. Несмотря на "дожди" из российских ракет и варварскую жестокость, Украина победит,

– написал Эдгарс Ринкевичс.

Детали визита

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о деталях визита. Он отметил, что основными темами встречи было оружие, финансы и санкции против агрессора.

"В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС гражданам государства-террориста", – Шмыгаль.

По словам премьер-министра, большое внимание также уделили энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры.

Поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием. Эта поддержка помогает украинцам оставаться несокрушимыми и продолжать борьбу против варварской российской агрессии,

– добавил премьер-министр Украины.

В Украину приезжала глава МИД Бельгии

Президент Владимир Зеленский 26 ноября встретился с главой МИД Бельгии Лябиб в Киеве. Ранее визит не согласовывали из-за незаконной поездки бельгийской чиновницы в оккупированный Крым.

Министр приехала в Украину вместе с премьером Александром де Кроо. В рамках визита она побывала в Буче и Бородянке в Киевской области и увидела последствия российской оккупации.

Отметим, что 26 ноября в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он почтил память жертв Голодомора. Глава польского правительства также ознакомился с выставкой разбитой ВСУ вражеской техники.

Также в Украину прибыла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Обратите внимание – визит премьера Бельгии: смотрите видео