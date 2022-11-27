О поездке в Украину министр иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб сообщила 26 ноября. Она отметила, что остается с украинским народом.
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"Перед началом зимы Бельгия поддерживает украинцев, оказывая дополнительное военное оборудование и гуманитарную помощь", – сказала Лябиб.
Министр приехала в Украину вместе с премьером Александром де Кроо.
Бельгийская делегация в Киеве / Фото с твиттера Аджи Лябиб
Лябиб приехала в Украину / Фото с твиттера Аджи Лябиб
Детали визита
Лябиб встретилась с главой Центра гражданских свобод Александрой Романцовой, которая в этом году получила Нобелевскую премию мира. Они обсудили помощь Бельгии в сборе улик российской агрессии.
Встреча с Александрой Матвийчук / Фото с твиттера Аджи Лябиб
В рамках визита министр побывала в Буче и Бородянке на Киевщине и увидела последствия российской оккупации.
Сотни мирных жителей были убиты русскими войсками в Буче, городе, символизирующем позор войны. Эти преступления документированы. Восстановление также нуждается в борьбе с безнаказанностью, – написала Лябиб.
Кроме этого, министр встретилась с детьми. Она отметила, что Бельгия поддерживает мероприятия, организуемые для маленьких украинцев.
Министр МИД Бельгии посетила Киевщину / Фото с твиттера Аджи Лябиб
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Визит Лябиб в Крым: что известно
- Аджи Лябиб незаконно посетила Крым как журналистка в 2021 году. Она публиковала фото в соцсетях. Позже отказалась называть полуостров территорией Украины.
- Когда Лябиб заняла должность министерства иностранных дел Бельгии, написала письмо Кулебе. Она заверила, что считает Крым и Донбасс территорией Украины. Признала, что попала в Крым незаконно.
- По словам министра, она была в Крыму как документалист и реализовала проект художников под притеснениями и пропагандой.