26 ноября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали общую декларацию о поддержке движения Украины в ЕС и НАТО.

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Что значит эта декларация

Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию за поддержку. Он подчеркнул, что Украина обязательно достигнет вступления в ЕС и НАТО.

Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском союзе и НАТО. Мы обязательно достигнем этого важного для нас результата,

– сказал Зеленский.

Бельгийский премьер Александр Де Кро сказал, что для него большая честь находиться в Украине и подтвердить свою поддержку нашему государству и его гражданам.

Хочу поблагодарить вас и каждого украинца от имени народа Бельгии за ваше лидерство в эти очень сложные военные времена. Вы демонстрируете всему миру, за что следует бороться: за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу и осуждают бессмысленное насилие,

– сказал он.

В Бельгии организуют живую цепочку НАТО – Украина

Активисты Брюсселя Promote Ukraine построят цепочка единства НАТО – Украина.

Акция состоится 27 ноября, цепочка будет создана вокруг здания Штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Так украинский народ хочет поблагодарить НАТО за уже оказанную поддержку и напомнить, что Украине нужны ATAСMS и вступление в Альянс.

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