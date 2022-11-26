В пятницу 25 ноября силы НАТО провели военные учения Tumak-22 в районе Польши, расположенном рядом с Калининградской областью России и Беларусью. Этот район имеет решающее значение для безопасности восточного фланга Североатлантического союза.

К теме Активисты организуют живую цепь НАТО – Украина

Где именно проходили учения

Учения прошли в районе Сувалкского коридора. Министр обороны Польши Мариуш Блащак лично посетил Плочично, чтобы наблюдать за учениями.

Масштабы учений поражают

К учениям привлекли 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами. Альянс также присоединил 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

В ходе учений десятки польских военных и солдат Альянса пересекали водоемы с помощью машин-амфибий, а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника. При этом во время учений силы НАТО учли и украинский опыт по борьбе с российской агрессией.

Также на мероприятии затронули необходимость предоставить Patriot Украине

Во время учений Мариуш Блащак снова коснулся вопроса безопасности в регионе и военной поддержки Украины. Он отметил, что размещение немецких пусковых установок Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части Польши.

Министр обороны соседнего государства добавил, что Patriot, дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, пересекающие польскую границу. А трагическое событие, которое произошло 15 ноября, произошло в нескольких километрах от украинской границы. Ракета пролетела через польскую территорию за несколько секунд и убила 2 человека. Этого времени недостаточно, чтобы эффективно ее сбить.

К теме – Россия планирует ядерные учения "Гром": смотрите видео