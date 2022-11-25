27 ноября активисты Брюсселя Promote Ukraine хотят построить цепь единства НАТО – Украина. Это не только знак благодарности странам-членам НАТО за поддержку, но и символ того, что объединившись можно защитить свободу и демократию. Также активисты хотят напомнить, что Украине необходимы ATAСMS.

Тема В НАТО впервые отреагировали на идею Польши переместить системы Patriot в Украину

Как и где присоединиться

Символическую цепь единства НАТО-Украина хотят создать вокруг здания Штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Так что украинцев, которые находятся в Брюсселе, просят приобщиться к инициативе и брать с собой европейских друзей.

Где: Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

Когда: 27 ноября, 12:30 – 15:00

Что взять с собой: флаги НАТО, Украины и стран-членов НАТО.

Организаторы проинструктируют, как сформировать живую цепь.

В течение 9 месяцев полномасштабной войны Украина ощущает поддержку Альянса и его стран-членов. Поставки необходимого оружия и инструктирование военных помогают Вооруженным Силам не просто отражать атаки россиян, а вести успешную борьбу и контрнаступление. Украинский народ благодарен НАТО за оказанную поддержку, и для победы над Россией Украина нуждается в большем и стабильном обеспечении оружием! ATAСMS для Украины,

– сказали организаторы.

Украина может усилить НАТО

30 сентября Владимир Зеленский объявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО и подает заявку в Североатлантический альянс.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Альянс может усилить только Украина, ведь только у нашей армии уже есть опыт в противостоянии российской агрессии.

В Офисе Президента тоже считают, что такой союзник как Украина значительно усилит силы НАТО.

К теме – историческое выступление Зеленского на Парламентской ассамблее НАТО: смотрите видео