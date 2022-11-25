27 листопада активісти Брюсселю Promote Ukraine хочуть побудувати ланцюг єдності НАТО – Україна. Це не лише знак вдячності країнам-членам НАТО за підтримку, а й символ того, що лише об'єднавшись можна захистити свободу та демократію. Також активісти хочуть нагадати, що Україні необхідні ATAСMS.

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Як та де долучитися

Символічний ланцюг єдності НАТО – Україна хочуть створити навколо будівлі Штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Тож українців, які перебувають у Брюсселі, просять долучитися до ініціативи та брати з собою європейських друзів.

Де: Штаб-квартира НАТО у Брюсселі.

Коли: 27 листопада, 12:30 – 15:00

Що взяти з собою: прапори НАТО, України та країн-членів НАТО.

Організатори проінструктують, як сформувати живий ланцюг.

Протягом 9 місяців повномасштабної війни, Україна відчуває підтримку Альянсу та його країн-членів. Поставки необхідної зброї та інструктування військових допомагають Збройним Силам не просто відбивати атаки росіян, а вести успішну боротьбу та контрнаступ. Український народ вдячний НАТО за вже надану підтримку, та для перемоги над Росією Україна потребує більшого та стабільного забезпечення зброєю! ATAСMS для України,

– сказали організатори.

Україна може посилити НАТО

30 вересня Володимир Зеленський оголосив, що Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і подає заявку до Північноатлантичного Альянсу.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Альянс може посилити тільки Україна, адже лише наша армія вже має досвід у протистоянні російській агресії.

В Офісі Президента теж вважають, що такий союзник, як Україна, значно посилить сили НАТО.

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