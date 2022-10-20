Глава Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що Організація Північноатлантичного договору точно стане сильнішою разом з Україною.

До теми Коли закінчиться війна: що про це кажуть Україна, Росія, Захід та історія

Україна знищила 50% потенціалу ворога

Такий союзник, як Україна, значно посилить НАТО. Адже українці удвічі скоротили потенціал головної загрози Альянсу.

Україна вже знищила майже 50% потенціалу головної загрози НАТО у вигляді Росії. Членство України в НАТО точно посилить Альянс,

– заявив очільник ОП.

Втрати збройних сил Росії

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 66 650 окупантів.

Також наші воїни відправили на брухт багато ворожої техніки: 2 567 танків, 5 255 бойових броньованих машин, 1 646 артилерійських систем, 372 РСЗВ, 189 засобів ППО, 269 літаків, 243 гелікоптери, 1 311 безпілотників, 329 крилатих ракет, 16 кораблів та катерів, 4 005 автомобільної техніки та автоцистерн та 147 одиниць спеціальної техніки.

Деякі країни налічують менше громадян, ніж Росія втратила у війні

Росія втратила на війні проти України більше військових, ніж налічують регулярні армії 19 з 30 країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Це 63% членів НАТО.

Ба більше, існують країни, які налічують менше громадян, ніж втрати російських загарбників на фронті. Зокрема серед 193 членів ООН є одразу 7 держав з меншим населенням, ніж втрати країни-агресорки.

Для розуміння – Путін умовно 5 разів знищив населення Тувалу, 3 з половиною рази – Науру, 2 з половиною – Палау, чи півтора – Сан Марино.

Тим часом міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Росії для відновлення військового потенціалу потрібно приблизно від 2 до 4 років.

При цьому Певкур застеріг, що попри великі втрати Росія досі має наступальний потенціал не лише для того, щоб продовжувати війну проти України, а й для того, щоб розв'язати нову війну проти однієї з країн НАТО. До прикладу, країна-агресорка все ще може напасти на Естонію.

До теми – скільки часу треба Росії, щоб відновити військовий потенціал: дивіться відео