Відомо, що зараз ВПК Росії має складнощі з виготовленням та закупівлею озброєння. Це пов'язано зокрема із санкціями, які накладені на країну-агресорку через війну в Україні.

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Від двох до чотирьох років

Однак міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Росії знадобиться лише від двох до чотирьох років для відновлення збройних сил до рівня, на якому вони перебували до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це він заявив під час візиту до Вашингтона, куди прибув для переговорів з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Більш-менш загальний консенсус полягає в тому, що Росії знадобиться від двох до чотирьох років на те, щоб відновити здібності, які вона мала до війни,

– заявив він.

Ба більше, Ханно Певкур вважає, що війна в Україні буде довгою, а тому закликав західних союзників продовжувати підтримувати українців доти, доки вони не здобудуть перемогу "заради всього вільного світу".

Про що ще попередив міністр оборони Естонії

Ханно Певкур також попередив, що Росія все ще має наступальний потенціал не лише для війни в Україні, а й для нападу на країни НАТО, такі як Естонія.

Виступаючи на круглому столі у Вашингтоні він заявив, що західні санкції завдали чутливого удару по ВПК Росії, оскільки позбавили її можливості отримувати ключові компоненти. Зокрема це вдарило по виробництву літаків та техобслуговуванню гелікоптерів.

"Коли ми знайдемо нові способи вплинути на Росію за допомогою санкцій, звичайно ж, нам потрібно це зробити", – заявив міністр.

Естонія засуджує Росію через війну

Естонія підтримує Україну у її боротьбі та активно засуджує війну Росії. 18 жовтня парламент Естонії засудив спробу Росії анексувати окуповані українські території та визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.

Також Естонія разом з Литвою та Латвією 16 жовтня закликали створити спеціальний трибунал для Росії. Країни вважають, що Євросоюз повинен підтримувати розслідування, які здійснює Україна, а також діяльність Міжнародного кримінального суду. Однак на цьому зусилля ЄС не повинні закінчуватися.

Держава також вирішила з 1 січня офіційно заборонити імпортувати російський газ. Мета таких санкцій – чинити тиск на росію, щоб вона припинила агресію проти України.

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