Згідно з рішенням уряду Естонії заборона діятиме з 1 січня 2023 року. Про це заявив глава МЗС Урмас Рейнсалу.

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На що діятиме заборона

Обмеження стосуватимуться надання послуг, пов'язаних із транзитом на імпорт та купівлю газу. Мета таких санкцій – чинити тиск на росію, щоб вона припинила агресію проти України.

Урмас зауважив, що таке рішення вплине насамперед на газові підприємства Естонії, що мають ліцензії на імпорт російського газу. Він запевнив, що побутових споживачів не торкнеться рішення про відмову від постачання російського газу, оскільки з квітня 2022 року природний газ із росії до Естонії майже не постачався.

Щоб забезпечити наявність газу після закінчення російського імпорту, ми зробили кілька кроків: створили технічну базу для прийому поставок зрідженого газу та збільшили пропускну спроможність існуючих точок підключення,

– сказала міністерка економіки та інфраструктури Рійна Сіккут.

Щоб ще більше знизити ризики, у країні також створили державний стратегічний резерв газу в Центрі стратегічних ресурсів Естонії.

Обмеження російського газу

Єврокомісія пропонує 27 країнам-членам блоку обмежити ціни на операції з російським газом. Таким чином, імпортери залишать право продавати газ країни-агресорки за будь-яку ціну, щойно він опиниться в межах єдиного ринку. Крім цього, пропозиція про обмеження сягає й цін на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. У єврокомісії пояснюють, що це зменшить вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію.

Вибухи на "Північних потоках" : коротко

27 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування 3 ниток газопроводу.

Головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що вибухи на "Північних потоках" відбулись не просто так і жодних сумнівів, що росіяни зробили це самостійно немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов пожартував над тим, хто саме підірвав труби у газопроводах. Адже навіть німецька федеральна розвідувальна служба BND припустила акт диверсії, за яким стоїть росія.

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