Согласно решению правительства Эстонии, запрет будет действовать с 1 января 2023 года. Об этом заявил глава МИД Урмас Рейнсалу.

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На что будет действовать запрет

Ограничения будут касаться предоставления услуг, связанных с транзитом на импорт и покупку газа. Цель таких санкций – оказывать давление на россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины.

Урмас отметил, что такое решение повлияет, прежде всего, на газовые предприятия Эстонии, имеющие лицензии на импорт российского газа. Он заверил, что бытовых потребителей не коснутся решения об отказе от поставки российского газа, поскольку с апреля 2022 года природный газ из россии в Эстонию почти не поставлялся.

Чтобы обеспечить наличие газа после окончания российского импорта, мы сделали несколько шагов: создали техническую базу для приема поставок сжиженного газа и увеличили пропускную способность существующих точек подключения,

– сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Чтобы еще больше снизить риски, в стране также был создан государственный стратегический резерв газа в Центре стратегических ресурсов Эстонии.

Ограничение российского газа

Еврокомиссия предлагает 27 странам-членам блока ограничить цены на сделки с российским газом. Таким образом, импортеры оставят право продавать газ страны-агрессора по любой цене, как только он окажется в пределах единого рынка. Кроме этого, предложение об ограничении касается и цен на газ, используемый для производства электроэнергии. В еврокомиссии объясняют, что это уменьшит влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию.

Взрывы на "Северных потоках": коротко

27 сентября оператор "Северного потока" сообщил о разрушении 3 нитей газопровода.

Главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус считает, что взрывы на "Северных потоках" произошли не просто так и никаких сомнений, что россияне сделали это самостоятельно нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пошутил над тем, кто именно взорвал трубы в газопроводах. Ведь даже немецкая федеральная разведывательная служба BND предположила акт диверсии, за которым стоит россия.

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