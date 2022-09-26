Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. Ранее сообщалось о главных рисках этой зимы, к чему следует готовиться украинцам.

Важно Подготовиться надо уже: чем отапливать дом, если исчезнет свет и газ

Хранилища заполнены газом на 12 – 13 миллиардов

Пензин отметил, что сейчас хранилища заполнены газом на 12 – 13 миллиардов. Желательно иметь 15. До войны наше государство потребляло около 28 миллиардов кубометров газа. Импортировали примерно 7 – 8 миллиардов, 20 – добывали самостоятельно. Из них "Укргаз" добывал 12 – 13 миллиардов, остальное – частные компании.

После начала войны Украина сократила потребление газа на треть. Промышленность фактически перестала потреблять газ. В частности, 2 мощных металлургических предприятия в Мариуполе полностью уничтожены. Поэтому того объема, который Украина добывает, хватает для внутреннего потребления,

– заметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он добавил, что в таких условиях Украина может даже не импортировать газ. Этот вопрос будет подниматься с возобновлением полноценной экономической деятельности страны.

Проблема с городами возле зоны боевых действий

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба продолжил, что настоящая проблема состоит в том, как поставлять газ городам, находящимся близко к зоне боевых действий. Проблемы с отоплением возникнут в Харькове, Запорожье, Николаеве, Кривом Роге – в городах, где уничтожена критическая инфраструктура.

"Поэтому власти и обращаются к людям, чтобы они до начала холодов эвакуировались из тех мест, куда невозможно подать тепло", – подчеркнул Пензин.

Электрообогреватели могут выбивать сеть

По его словам, электрообогреватели тоже не выход на зиму. В старых домах при резком увеличении нагрузки сеть может выбиваться и даже загораться. Поэтому, конечно, лучше обеспечить традиционную подачу тепла и принять очень серьезные энергосберегающие меры. Если посмотреть на наши старые микрорайоны, видно, как они очень хорошо отапливают окружающую среду.

Однако люди все равно будут покупать электрообогреватели и будут отключения. Следует четко понимать, что люди будут греться всеми доступными средствами. Впрочем, не надо пренебрегать никакими вариантами сохранения тепла в доме. В частности, купить теплые вещи, утеплить окна, двери,

– подытожил Пензин.

Пензин о том, насколько Украина готова к зиме: смотрите видео

Отопительный сезон: последние новости