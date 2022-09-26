Преимущество частных домов

Частный сектор имеет много возможностей для отопления. Учитывая, что этой зимой население Украины может столкнуться с проблемами не только газовыми, но и электрическими, люди, проживающие в домах, будут выбирать несколько вариантов для отопления.

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Итак, начнем с:

Буржуйки. Это сейчас один из самых дешевых и популярных видов отопления. Установка не занимает много времени и экономит деньги. Однако они потребляют большое количество топлива и не совсем долго поддерживают тепло.

Это сейчас один из самых дешевых и популярных видов отопления. Установка не занимает много времени и экономит деньги. Однако они потребляют большое количество топлива и не совсем долго поддерживают тепло. Каменные печи, камины. Основной вид топлива для них – дрова, уголь или паллеты. Но имейте в виду, что для постоянного получения тепла из печи нужно постоянно поддерживать огонь.

Основной вид топлива для них – дрова, уголь или паллеты. Но имейте в виду, что для постоянного получения тепла из печи нужно постоянно поддерживать огонь. Твердотопливные котлы. Они хоть и дорогие, но долго держат тепло в доме. Кроме того, некоторые из них нуждаются в электричестве. А если с этим возникнут проблемы, следует использовать генератор. Он работает только на улице и при наличии бензина или дизеля.

Есть четыре основных типа генераторов:

дизельные,

бензиновые,

газовые,

комбинированные,

инверторные.

Последний превращает переменный ток в постоянный, при этом выработку и подачу электричества контролирует микропроцессор. Однако данная линейка генераторов очень чувствительна к малейшим перепадам напряжения.

Проблемы с газом

Как рассказал 24 каналу Алексей Корчмит, глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний, газа может не хватать, поэтому население нужно максимально стимулировать переход с газа на другие виды отопления.

Я считаю, что государству нужно максимально стимулировать переход населения к другим источникам отопления. Итак, это дрова, уголь, торф, паллеты и все остальное. И таким образом пройти зимы,

– отмечает эксперт.

С многоквартирными домами все гораздо сложнее, потому что там заменить источник отопления тяжело. Можно условно использовать только кондиционеры на отопление, но если это не минусовая температура или электрообогреватели, которые не рассчитаны на отопление всей квартиры. Поэтому в многоквартирных домах будет самый большой риск проведения отопительного сезона.

Подготовка к отопительному сезону: что стоит приобрести этой зимой

Что делать жильцам квартир

Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, в комментарии 24 канала рассказал, что сейчас быстро утеплить квартиру вряд ли удастся. Максимум, что можно сделать – это заменить окна в квартире, а также входные двери.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Если собраться средствами, то можно заменить окна в подъезде и тамбурные или входные двери в дом. Все это делается быстро и даст результат.

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