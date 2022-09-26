Перевага приватних будинків

Приватний сектор має чимало можливостей для опалення. Враховуючи, що цієї зими населення України може стикнутися із проблемами не тільки газовими, але й електричними, люди, що проживають у будинках, матимуть на вибір декілька варіантів для опалювання.

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Відтак, розпочнімо з:

Буржуйки. Це зараз один із найдешевших та найпопулярніших видів опалення. Встановлення не займає багато часу й економить кошти. Проте, вони споживають велику кількість палива та не зовсім довго підтримують тепло.

Це зараз один із найдешевших та найпопулярніших видів опалення. Встановлення не займає багато часу й економить кошти. Проте, вони споживають велику кількість палива та не зовсім довго підтримують тепло. Муровані печі, каміни. Основний вид палива для них – дрова, вугілля чи палети. Але майте на увазі, що для постійного отримання тепла з печі, потрібно постійно підтримувати вогонь.

Основний вид палива для них – дрова, вугілля чи палети. Але майте на увазі, що для постійного отримання тепла з печі, потрібно постійно підтримувати вогонь. Твердопаливні котли. Вони хоч й дороговартісні, але довго тримають тепло в будинку. Крім того, деякі з них потребують електрики. А якщо з цим виникнуть проблеми, варто використовувати генератор. Він працює лише на вулиці та при наявності бензину чи дизелю.

Є чотири основні типи генераторів:

дизельні,

бензинові,

газові,

комбіновані,

інверторні.

Останній перетворює змінний струм на постійний, при цьому вироблення та подачу електрики контролює мікропроцесор. Однак дана лінійка генераторів дуже чутлива до найменших перепадів напруги.

Проблеми з газом

Як розповів 24 каналу Олексій Корчміт, голова Української асоціації Енергосервісних компаній, газу може бракувати, тому населення потрібно максимально стимулювати перехід з газу на інші види опалення.

Я вважаю, що державі потрібно максимально стимулювати перехід населення на інші джерела опалення. Отже, це дрова, вугілля, торф, палети та все інше. І таким чином пройти зими,

– зауважує експерт.

З багатоквартирними будинками все набагато складніше, тому що там замінити джерело опалення важко. Можна умовно використати тільки кондиціонери на опалення, але якщо це не мінусова температура, або електрообігрівачі, які не розраховані на опалення усієї квартири. Тому у багатоквартирних будинках буде найбільший ризик проведення опалювального сезону.

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Що робити мешканцям квартир

Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, у коментарі 24 каналу розповів, що зараз швидко утеплити квартиру навряд чи вже вдасться. Максимум що можна зробити – це замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.

Олег Попенко Експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Якщо зібратися коштами, то можна замінити вікна у під'їзді й тамбурні чи то вхідні двері у будинок. Усе це робиться швидко і дасть результат.

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