24 канал запитав експертів, що на їхню думку, найвигідніше використовувати для опалення власного житла.
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Що зараз найвигідніше для населення
Як розповідає Олексій Корчміт, голова Української асоціації Енергосервісних компаній, для українців найвигідніше те, що найдешевше і що є на цей час.
Держава створила штучну ситуацію, коли заморозила ціни на газ. Я не прихильник такої ситуації, тому що це відкидає бажання змінювати джерело опалення. Якщо сьогодні нам насправді бракує газу і ми маємо шукати інші джерела опалення, тобто електрика, дрова, вугілля та решта, то ми не мали заморожувати ціни на газ і робити так, щоб й надалі було вигідно споживати газ, тому що він штучно дешевий. З точки зору сьогоднішньої ситуації, населення буде йти шляхом на який його підштовхує уряд.
Вугілля, дрова, палети та електрика
Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, розповів, що в Україні лише незначний відсоток людей користується вугіллям.
Вугілля
Вугілля зараз практично не використовується населенням у цілях опалення. Воно в основному було на Донбасі, тобто Донецька та Луганська області.
За словами експерта, по-перше, з вугіллям виникатимуть проблеми із доставкою та пошуком якісного продукту. По-друге, слід, щоб і фракція вугілля була відповідна, тобто щоб воно було подрібнене, а не великими кусками. По-третє, вугілля зараз досить дороговартісне. А крім цього, необхідно подумати й про те, куди мешканці будуть складати золу, тобто попіл від вугілля.
Дрова
Газ, це як індикатор. Якщо ціна на газ виросла, то відповідно зростає ціна на дрова. А дрова – це один із найдорожчих видів палива на сьогодні. Тобто дозволити собі це можуть люди, які мають додаткові кошти, а також ті, хто мешкає у приватному будинку з твердопаливним котлом,
– наголошує Юрій Корольчук.
Торф також не варіант, бо його надто мало, аби закрити потреби усього населення. Його можуть використовувати лише північні області України – це Чернігівська, Житомирська, Рівненська і трішки Сумська області.
Палети
Співрозмовник каже, що палети – це найдорожчий вид палива. Крім цього, сучасні котли, до яких приєднані спеціальні невеличкі бункери, можуть витримати до 300—500 кілограмів палет за один раз, і цього ресурсу вистачає до 5—6 днів безперервного опалення. Але такий котел вартує близько 4 тисячі доларів.
Електроенергія
Електроенергія виходить дорожче, ніж газ. Відтак, електричний котел коштує близько 24 тисяч гривень. Підключення обходиться у таку саму ціну. Тобто загалом, людям потрібно витратити на нього до 50 тисяч гривень. Плюс, для цього потрібно поставити у будинку двозонний лічильник, що також вартуватиме чимало коштів.
А що з газом
Думки експертів щодо опалення будинків газом відрізняються. За словами Олексія Корчміта, газу може бракувати. І його може не вистачати на рівні 2–3 мільярдів кубів на рік.
Я вважаю, що державі потрібно максимально стимулювати перехід населення, яке живе у приватному секторі, тому що ситуація у багатоквартирних будинках зовсім інша – там не можна змінити основне джерело опалювання, на інші джерела опалення. Отже, це дрова, вугілля, торф, палети та все інше. І таким чином пройти зими,
– зауважує експерт.
Для цього держава мала створити програму, яка б стимулювала населення до закупівлі відповідних котлів і встановлення їх. Як це було раніше, коли програма дозволяла відшкодовувати до 20%, а інколи й до 40% при встановленні котлів на інші види палива, аніж природний газ.
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Зараз такої програми немає, і виходить, що населенню не надали жодних стимулів і механізмів відшкодування на встановлення обладнання, яке б дозволило перейти на інший вид палива. Також, не надали стимулювання на утеплення оселі. Бо питання не тільки у джерелі опалення, але й у питання кількості споживання виду енергії, тобто якщо ми утеплимо будинок: а це стіни, заміна вікон, утеплення горища, заміна радіатора, то зможемо зменшити споживання тепла до 50%. Це дуже суттєво за умов браку природнього газу в країні.
Натомість Юрій Корольчук вважає, що газ – найоптимальніший та найефективніший варіант зараз. Крім цього, для економії в будинку можна поставити терморегулятор і виставити температуру. Усі ж інші види палива є зараз дорогими та потребують котлів з додатковим обслуговуванням.