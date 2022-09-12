24 канал запитав експертів, що на їхню думку, найвигідніше використовувати для опалення власного житла.

Цікаво Ексклюзивна акція: де взяти стартовий капітал

Що зараз найвигідніше для населення

Як розповідає Олексій Корчміт, голова Української асоціації Енергосервісних компаній, для українців найвигідніше те, що найдешевше і що є на цей час.

Олексій Корчміт Голова Української асоціації Енергосервісних компаній Держава створила штучну ситуацію, коли заморозила ціни на газ. Я не прихильник такої ситуації, тому що це відкидає бажання змінювати джерело опалення. Якщо сьогодні нам насправді бракує газу і ми маємо шукати інші джерела опалення, тобто електрика, дрова, вугілля та решта, то ми не мали заморожувати ціни на газ і робити так, щоб й надалі було вигідно споживати газ, тому що він штучно дешевий. З точки зору сьогоднішньої ситуації, населення буде йти шляхом на який його підштовхує уряд.

Вугілля, дрова, палети та електрика

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, розповів, що в Україні лише незначний відсоток людей користується вугіллям.

Вугілля

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Вугілля зараз практично не використовується населенням у цілях опалення. Воно в основному було на Донбасі, тобто Донецька та Луганська області.

За словами експерта, по-перше, з вугіллям виникатимуть проблеми із доставкою та пошуком якісного продукту. По-друге, слід, щоб і фракція вугілля була відповідна, тобто щоб воно було подрібнене, а не великими кусками. По-третє, вугілля зараз досить дороговартісне. А крім цього, необхідно подумати й про те, куди мешканці будуть складати золу, тобто попіл від вугілля.

Дрова

Газ, це як індикатор. Якщо ціна на газ виросла, то відповідно зростає ціна на дрова. А дрова – це один із найдорожчих видів палива на сьогодні. Тобто дозволити собі це можуть люди, які мають додаткові кошти, а також ті, хто мешкає у приватному будинку з твердопаливним котлом,

– наголошує Юрій Корольчук.

Торф також не варіант, бо його надто мало, аби закрити потреби усього населення. Його можуть використовувати лише північні області України – це Чернігівська, Житомирська, Рівненська і трішки Сумська області.

Палети

Палети – це спеціально перероблене дерево. Дерево висушують і роблять з нього малі подовгуваті частини, які мають більшу калорійність, ніж дерево або вугілля.

Співрозмовник каже, що палети – це найдорожчий вид палива. Крім цього, сучасні котли, до яких приєднані спеціальні невеличкі бункери, можуть витримати до 300—500 кілограмів палет за один раз, і цього ресурсу вистачає до 5—6 днів безперервного опалення. Але такий котел вартує близько 4 тисячі доларів.

Електроенергія

Електроенергія виходить дорожче, ніж газ. Відтак, електричний котел коштує близько 24 тисяч гривень. Підключення обходиться у таку саму ціну. Тобто загалом, людям потрібно витратити на нього до 50 тисяч гривень. Плюс, для цього потрібно поставити у будинку двозонний лічильник, що також вартуватиме чимало коштів.

А що з газом

Думки експертів щодо опалення будинків газом відрізняються. За словами Олексія Корчміта, газу може бракувати. І його може не вистачати на рівні 2–3 мільярдів кубів на рік.

Я вважаю, що державі потрібно максимально стимулювати перехід населення, яке живе у приватному секторі, тому що ситуація у багатоквартирних будинках зовсім інша – там не можна змінити основне джерело опалювання, на інші джерела опалення. Отже, це дрова, вугілля, торф, палети та все інше. І таким чином пройти зими,

– зауважує експерт.

Для цього держава мала створити програму, яка б стимулювала населення до закупівлі відповідних котлів і встановлення їх. Як це було раніше, коли програма дозволяла відшкодовувати до 20%, а інколи й до 40% при встановленні котлів на інші види палива, аніж природний газ.

До теми Найскладніша зима: що обов'язково потрібно купити кожному українцю

Зараз такої програми немає, і виходить, що населенню не надали жодних стимулів і механізмів відшкодування на встановлення обладнання, яке б дозволило перейти на інший вид палива. Також, не надали стимулювання на утеплення оселі. Бо питання не тільки у джерелі опалення, але й у питання кількості споживання виду енергії, тобто якщо ми утеплимо будинок: а це стіни, заміна вікон, утеплення горища, заміна радіатора, то зможемо зменшити споживання тепла до 50%. Це дуже суттєво за умов браку природнього газу в країні.

З багатоквартирними будинками все набагато складніше, тому що там замінити джерело опалення важко. Можна умовно використати тільки кондиціонери на опалення, але якщо це не мінусова температура, або електрообігрівачі, які не розраховані на опалення усієї квартири. Тому у багатоквартирних будинках буде найбільший ризик проведення опалювального сезону.

Натомість Юрій Корольчук вважає, що газ – найоптимальніший та найефективніший варіант зараз. Крім цього, для економії в будинку можна поставити терморегулятор і виставити температуру. Усі ж інші види палива є зараз дорогими та потребують котлів з додатковим обслуговуванням.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.