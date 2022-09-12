24 канал спросил экспертов, что, по их мнению, выгоднее всего использовать для отопления собственного жилья.
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Что сейчас выгоднее всего для населения
Как рассказывает Алексей Корчмит, глава Украинской ассоциации Энергосервисных компаний, для украинцев выгоднее то, что дешевле всего и что есть на данный момент.
Государство создало искусственную ситуацию, когда заморозило цены на газ. Я не сторонник такой ситуации, потому что это отбрасывает желание менять источник отопления. Если сегодня нам действительно не хватает газа и мы должны искать другие источники отопления, то есть электричество, дрова, уголь и прочее, то мы не должны замораживать цены на газ и делать так, чтобы и дальше было выгодно потреблять газ, потому что он искусственно дешевый. С точки зрения сегодняшней ситуации, население будет идти по пути, на который его подталкивает правительство.
Уголь, дрова, паллеты и электричество
Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, рассказал, что в Украине лишь незначительный процент людей пользуется углем.
Уголь
Уголь сейчас практически не используется населением в целях отопления. Он в основном был на Донбассе, то есть в Донецкой и Луганской областях.
По словам эксперта, во-первых, с углем будут возникать проблемы с доставкой и поиском качественного продукта. Во-вторых, нужно, чтобы и фракция угля была соответствующая, то есть чтобы он был измельчен, а не большими кусками. В-третьих, уголь сейчас достаточно дорогостоящий. А кроме этого необходимо подумать и о том, куда жители будут складывать золу, то есть пепел от угля.
Дрова
Газ – это как индикатор. Если цена газа выросла, то соответственно растет цена на дрова. А дрова – это один из самых дорогих видов топлива сегодня. То есть позволить себе это могут люди, имеющие дополнительные средства, а также проживающие в частном доме с твердотопливным котлом,
– подчеркивает Юрий Корольчук.
Торф также не вариант, потому что его слишком мало, чтобы закрыть потребности всего населения. Его могут использовать только северные области Украины – это Черниговская, Житомирская, Ровненская и немного Сумской области.
Паллеты
Собеседник говорит, что паллеты – это самый дорогой вид топлива. Кроме этого, современные котлы, к которым присоединены специальные небольшие бункеры, могут выдержать до 300 – 500 килограммов паллет за один раз, и этого ресурса хватает до 5 – 6 дней непрерывного отопления. Но такой котел стоит около 4 тысяч долларов.
Электроэнергия
Электроэнергия выходит дороже, чем газ. Следовательно, электрический котел стоит около 24 тысяч гривен. Подключение обходится в такую же цену. То есть, в общем, людям нужно потратить на него до 50 тысяч гривен. Плюс, для этого нужно поставить в доме двухзонный счетчик, который будет стоить также немало денег.
А что с газом
Мнения экспертов в отношении отопления домов газом отличаются. По словам Алексея Корчмита, газа может не хватать. И его может не хватать на уровне 2 – 3 миллиарда кубов в год.
Я считаю, что государству нужно максимально стимулировать переход населения, проживающего в частном секторе, потому что ситуация в многоквартирных домах совсем другая – там нельзя сменить основной источник отопления на другие источники отопления. Итак, это дрова, уголь, торф, паллеты и все остальное. И таким образом пройти зиму,
– отмечает эксперт.
Для этого государство должно было создать программу, которая бы стимулировала население к закупке соответствующих котлов и установке их. Как это было раньше, когда программа позволяла возмещать до 20%, а иногда и до 40% при установке котлов на другие виды топлива, чем природный газ.
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Сейчас такой программы нет, и получается, что населению не предоставили никаких стимулов и механизмов возмещения на установку оборудования, которое позволило бы перейти на другой вид топлива. Также не предоставили стимулирования на утепление дома. Потому что вопрос не только в источнике отопления, но и в количестве потребления вида энергии, то есть, если мы утеплим дом: а это стены, замена окон, утепление чердака, замена радиатора, то сможем снизить потребление тепла до 50%. Это очень существенно при нехватке природного газа в стране.
Юрий Корольчук считает, что газ – самый оптимальный и эффективный вариант сейчас. Кроме этого, для экономии дома можно поставить терморегулятор и выставить температуру. Все же другие виды топлива сейчас дорогие и нуждаются в котлах с дополнительным обслуживанием.