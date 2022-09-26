Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что к началу отопительного сезона нужно закачать не менее 19 миллиардов кубометров голубого топлива. В данный момент отметка достигает почти четырнадцати. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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Какие риски существуют

С начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили 349 объектов энергетической инфраструктуры. Из них 11 ТЭС и три ТЭЦ. 52% разрушенных объектов уже удалось восстановить.

Удары захватчиков по критической инфраструктуре – единственная критическая угроза для энергетической отрасли осенью и зимой. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокоп. Он добавил, что среди рисков и угроза поражения железной дороги, которой доставляют уголь на станции. А еще повреждение самих ТЭС и ТЭЦ.

Украинцам нужно подготовиться к возможным перебоям в тепло-, газо- и энергоснабжении, уверен директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Местные власти правильно делают, что предупреждают. Лучше быть подготовленными. Людям следует утеплить квартиры и дома,

– убеждает эксперт.

Омельченко советует, если есть возможность, лучше уехать за город в частный дом с автономным отоплением.

Необходима срочная эвакуация людей с временно оккупированных территорий. Ведь захватчики не будут заниматься вопросами снабжения теплом.

Как готовятся к отопительному сезону в разных городах Украины

Городской глава Киева сообщил о приобретении мобильных котельных. Их планируется использовать в качестве резервного источника теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Эти котельные будут обеспечивать теплом больницы и учебные заведения. А еще их планируется разместить в пунктах обогрева.

Во львовских многоэтажках к первому октябрю установят буржуйки.

В Харькове жителей многоэтажек планируют переселять в общежития. При условии, что у них не будет света и отопления.

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