Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що до початку опалювального сезону треба закачати не менше ніж 19 мільярдів кубометрів блакитного палива. Наразі позначка сягає майже чотирнадцяти. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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Які ризики наразі існують

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 349 об'єктів енергетичної інфраструктури. З них 11 ТЕС і три ТЕЦ. 52% зруйнованих об'єктів вже вдалося відновити.

Удари загарбників по критичній інфраструктурі – це єдина критична загроза для енергетичної галузі восени та взимку. Таку думку висловив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. Та додав, що серед ризиків – і загроза ураження залізниці, якою доставляють вугілля на станції. А ще пошкодження самих ТЕС і ТЕЦ.

Українцям треба підготуватися до можливих перебоїв у тепло-, газо- й енергопостачанні, впевнений директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Місцева влада правильно робить, що попереджає. Краще бути підготовленими. Людям варто утеплити квартири та будинки,

– переконує експерт.

Омельченко радить, якщо є можливість, краще виїхати за місто, у приватний будинок з автономним опаленням.

Необхідна термінова евакуація людей з тимчасово окупованих територій. Адже загарбники не займатимуться питаннями постачання тепла.

Як готуються до опалювального сезону в різних містах України

Міський голова Києва повідомив про придбання мобільних котелень. Їх планують використовувати як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Ці котельні будуть забезпечувати теплом лікарні та заклади освіти. А ще їх планують розмістити у пунктах обігріву.

У львівських багатоповерхівках до першого жовтня встановлять буржуйки.

У Харкові мешканців багатоповерхівок планують переселяти в гуртожитки. За умови, якщо в них не буде світла та опалення.

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