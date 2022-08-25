Загалом Львів, який готується до зими, має 10 500 пунктів обігріву у житлових будинках. Садовий зауважив, що місто бере на себе підготовку до зими місцевих шкіл, всієї медичної системи та соціальної сфери у разі надзвичайної ситуації.

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Буржуйки мають встановити до 1 жовтня

Тим часом пункти обігріву у житлових будинках мають забезпечити компанії, які управляють, ОСББ та інші.

Буржуйки не потрібно ставити у кожній квартирі окремо. А виключно в укритті для того, щоб за потреби мешканці могли там зігрітись. Сьогодні (25 серпня – 24 канал) на виїзному виконкомі мали змогу оглянути підвал, в якому вже встановили піч для обігріву,

– розповів Садовий.

Він повідомив, що процес монтажу загалом зайняв 4 години.

Мер Львова наголосив: буржуйки у львівських багатоповерхівках мають з'явитися до 1 жовтня. Якщо жителі зауважать, що в їхньому будинку це не відбулося, варто зателефонувати на гарячу лінію (1580).

Садовий додав, що потрібно зробити запас дров. Мер нагадав, що буржуйки мають встановлювати люди з відповідним досвідом.

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Садовий зауважив, що українців чекає непроста зима. Львів вже закупляє буржуйки. Мер наголосив: дрова та вугілля ніхто не скасовував. Окрім того, варто придбати:

електрочайник;

світильник, який працює на батарейках,

сухий спирт (можна підігрівати їжу).

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